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Влада Німеччини створить резерв медичних товарів

Автор: Артур Родивилов

Німеччина має намір створити національний резерв найважливіших медичних товарів. Серед них будуть захисні маски, апарати штучної вентиляції легенів та медикаментів.

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Про це повідомляє DW.

Мережа охопить 19 пунктів зберігання на території країни, і має покривати потреби системи охорони здоров'я на один місяць, пояснив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

29 листопада коронавірус у Німеччині виявлено ще у 11 169 осіб, всього в Федеративній Республіці підтверджено 1 053 869 заражень.

Добові показники за суботу та неділю, як правило, нижче, ніж за інші дні тижня, оскільки вихідними не всі регіональні відомства охорони здоров'я повідомляють відомості про поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині вводять карантин по всій країні на місяць. В рамках обмежень забороняється робота барів і ресторанів, а людям не можна збиратися понад 10 осіб.

Також РБК-Україна писало, що з 29 жовтня уряд Швейцарії посилює карантинні обмеження. Зокрема, вводиться комендантська година для ресторанів та барів.

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