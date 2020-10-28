ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Швейцарії вводять комендантську годину

Берн, Середа 28 жовтня 2020 19:53
В Швейцарії вводять комендантську годину
Фото: дівчина в масці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З четверга, 29 жовтня, уряд Швейцарії посилюють карантинні обмеження. Зокрема, вводиться комендантська година для ресторанів та барів.

Про це повідомляє The Local.

Закладу громадського харчування не будуть працювати з 23:00 до 6:00. Цей режим введений на невизначений термін.

Крім того, на всій території країни необхідно буде носити маски у всіх закритих приміщеннях, громадському транспорті. Також це стосується територій, прилеглих до ресторанів і магазинів.

Також необхідно буде носити засоби захисту і в офісах, місцях на відкритому повітрі, де є сильна концентрація населення і в будь-якому громадському місці, де неможливо дотримуватися дистанції.

Нагадаємо, з 19 жовтня у Швейцарії діє масковий режим у всіх громадських місцях.

Крім того, на початку вересня Швейцарія внесла Україну в так званий карантинний список країн. Тепер по приїзду в країну необхідно проходити двотижневий карантин.

Додамо, що раніше у Швейцарії визначили основні джерела поширення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Швейцариякомендантский часкарантинКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся