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У Німеччині анонсували посилення карантину по всій країні

Берлін, Середа 28 жовтня 2020 20:39
У Німеччині анонсували посилення карантину по всій країні
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Німеччині ввели карантин по всій країні на місяць. В рамках обмежень забороняється робота барів і ресторанів, а людям не можна збиратися більше 10 чоловік.

Про це повідомила канцлер Ангела Меркель.

З 2 листопада в Німеччині повинні бути закриті ресторани, бари, театри, кінотеатри, басейни, тренажерні та спортивні зали. Приватні збори людей повинні бути обмежені до 10 осіб з не більш ніж двох домогосподарств. Також повинні бути скасовані концерти.

Спортивні змагання будуть проводитися за порожніх трибун. Людей просять не їздити країною з несуттєвих особистих причин. Ночувати в готелях можна тільки у важливих ділових поїздках.

Школи і дитсадки залишаться відкритими, як і магазини.

Нові загальнонаціональні правила замінять різні регіональні обмеження, які вводили на місцях у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом.

В останні дні в Німеччині фіксуються рекордні показники зростання захворюваності COVID. За минулу добу в Німеччині підтвердили 11 409 нових випадків коронавіруса. З початку пандемії в країні підтвердили майже 450 тисяч випадків COVID-19.

Зазначимо, що з четверга, 29 жовтня, уряд Швейцарії посилюють карантинні обмеження. Зокрема, вводиться комендантська година для ресторанів та барів.

Також сьогодні уряд Литви прийняло рішення ввести додаткові карантинні обмеження у зв'язку із збільшенням числа нових випадків коронавіруса. Нові правила вступлять в силу в п'ятницю.

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