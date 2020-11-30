Власти Германии создадут резерв медицинских товаров

Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров. Среди них будут защитные маски, аппараты искусственной вентиляции легких и медикаментов.

Об этом сообщает DW.

Сеть охватит 19 пунктов хранения на территории страны и должна покрывать потребности системы здравоохранения на один месяц, объяснил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

30 ноября коронавирус в Германии выявлен еще у 11 169 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1 053 869 заражений.

Суточные показатели за субботу и воскресенье, как правило, ниже, чем за другие дни недели, поскольку по выходным не все региональные ведомства здравоохранения сообщают сведения о распространении коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии вводят карантин по всей стране на месяц. В рамках ограничений запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться больше 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что с 29 октября правительство Швейцарии ужесточает карантинные ограничения. В частности, вводится комендантский час для ресторанов и баров.