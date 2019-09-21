У Франції на акції "жовтих жилетів" затримали понад сотню осіб

Фото: акція протесту в Парижі (twitter.com/lavoixdunord)

Поліція затримала 106 осіб, ще 104 були оштрафовані

У Парижі (Франція) правоохоронці затримали понад 100 демонстрантів, які у суботу, 21 вересня, вийшли на антиурядову акцію протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французької поліції у Twitter.

Як повідомляється, на даний момент поліція затримала 106 протестувальників, а також оштрафувала щонайменше 104 особи. Правоохоронці оглянули вже 1249 демонстрантів, які вийшли сьогодні на вулиці Парижу.

Крім того, за даними телеканалу BFM, поліція застосувала сльозоточивий газ проти групи демонстрантів, які рухалися на акцію протесту на Єлисейські поля. Декілька осіб наблизилися до кордону поліції та викрикували незрозумілі лозунги, у відповідь правоохоронці застосували силу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час акції протесту "жовтих жилетів" у французькому Нанті минулого тижня затримали 35 демонстрантів. У затриманих були вилучені близько 100 парасольок та вогнегасник. Тоді на антиурядову демонстрацію в Нанті вийшли майже 1800 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Парижі працівники громадського транспорту влаштували акцію протесту через пенсійну реформу. У зв'язку зі страйком були перекриті 16 ліній метрополітену, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній.