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У Парижі страйкують проти пенсійної реформи Макрона

Новини » В світі    13.09.2019 - 16:17
У Парижі страйкують проти пенсійної реформи Макрона
Фото: страйки в Парижі (twitter.com/globeandmail)

Страйк стала найбільшою за останні 12 років

У столиці Франції Парижі працівники громадського транспорту влаштували найбільшу за останні 12 років страйк, протестуючи проти реформ президента Еммануеля Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що у зв'язку зі страйком перекриті 16 ліній метрополітену, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній. Ввечері будуть працювати лише 2 лінії метро, де рух поїздів організовано автоматично. Через страйки в Парижі під час ранкового час піку спостерігалися пробки протяжністю до 200 км.

Страйк пов'язана з введенням французьким урядом єдиної пенсійної системи, яка передбачає відмову від розподілу пенсій у відповідності з професійною діяльністю. Голосування щодо даної реформи заплановано у французькому парламенті на початок 2020 року.

У понеділок очікується акція протесту працівників сфери охорони здоров'я, а також авіаперевізників і юристів.

Страйк працівників метро стала найбільшою з 2007 року, коли також протестували проти пенсійної реформи. Тоді Ніколя Саркозі повернув пенсійний вік більшості держслужбовців.

Нагадаємо, 8 вересня РБК-Україна повідомляв, що у Франції поновилися акції "жовтих жилетів". В результаті протестів були затримані 89 осіб.

Також повідомлялося, що авіакомпанія British Airways скасувала 1,5 тис. авіарейсів через страйку пілотів. Збитки компанії склали 80 млн доларів.

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