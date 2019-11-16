У Парижі кількість затриманих в ході протестів перевищила 100

Фото: протести в Парижі (twitter.com)

Поліція затримала 105 осіб

В Парижі співробітники поліції затримали щонайменше 105 чоловік на акціях протесту. Про це гсообщает Francetvinfo.

Повідомляється, що 105 осіб затримано до 16:00 за місцевим часом.

За даними джерел телеканалу BFM, у протестах взяли участь у тому числі до 300 радикалів. Також телеканал повідомляє, що президент Франції Еммануель Макрон стежить за ситуацією.

Нагадаємо, у Франції поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону учасників маніфестації "жовтих жилетах" на площі Італії і в районі метро Порт-де-Шанперре в Парижі, в районі площі Італії застосували водомети.

У цих двох районах на маніфестацію вийшли кілька сотень людей. Зараз біля площі зберігається досить напружена ситуація. Маніфестанти підпалили кілька зібраних з будівельного сміття барикад, розбили вітрину банку HSBC, спалили автомобіль, що належить мерії, і перегорнули ще один.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції сталися сутички під час акції протесту з нагоди річниці створення руху "жовтих жилетах", правоохоронці затримали понад 40 учасників демонстрації.