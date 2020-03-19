ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Австрії на карантин закрили гірськолижний регіон

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 14:28
В Австрії на карантин закрили гірськолижний регіон
Ілюстративне фото (freepik)

Станом на 19 березня в Австрії зафіксовано 1843 випадку зараження коронавірусом

Уряд Австрії запровадила карантинний режим для західного регіону Тіроль, який став центром спалаху коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Der Standard.

Повідомляється, що особливий режим був введений з півночі четверга, 19 березня, у всіх 279 населених пунктах землі.

Мешканцям дозволено залишати міста тільки в тому випадку, якщо в населених пунктах немає лікаря, аптеки, магазину чи банку. Всі гірськолижні курорти були також закриті - раніше саме вони стали епіцентром інфікування вірусом.

За станом на 19 березня в Австрії зафіксовано 1843 випадку зараження коронавірусом, з них в Тіролі - 437.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу. Крім того, з вівторка в країні припинили роботу всі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики.

Також, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавірусу стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни.

У головного переговірника ЄС щодо Brexit виявили коронавірус Прем'єр Італії має намір продовжити карантин після 3 квітня
Новини України АвстріяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся