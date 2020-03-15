Естонія закриває кордон для іноземців

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В Естонії підтвердили 115 випадків коронавірусу без смертельних результатів

Естонія для запобыгання поширенню коронавірусу з 17 березня заборонить в'їзд в країну іноземних громадян. Про це йдеться в заяві уряду країни, повідомляє Reuters.

Наголошується, що після початку дії обмежень в'їхати в країну зможуть: естонці, люди, якы живуть в Естонії, та іноземці, члени сім'ї яких проживають в Естонії. Виїхати з країни дозволено всім.

Уряд заявив, що планує двотижневу ізоляцію для всіх, хто в'їжджає, за винятком транспорту для зовнішньої торгівлі.

"Ми забезпечуємо перевезення товарів і сировини водіями, у яких немає симптомів вірусу", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

В уряді зазначили, що іноземці можуть використовувати Естонію для транзиту у свою країну, якщо у них немає симптомів.

В Естонії підтвердили 115 випадків коронавірусу без смертельних результатів.

Нагадаємо, влада Естонії оголосили про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 16 березня в Естонії буде зупинено навчальний процес у навчальних закладах. Крім того, були заборонені всі публічні зібрання, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри були закриті.

Раніше про карантин та закриття кордонів заявили Латвія і Литва.