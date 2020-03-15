ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Естонія закриває кордон для іноземців

Новини » В світі     15.03.2020 - 04:16
Естонія закриває кордон для іноземців
Ілюстративне фото (news.cn)

В Естонії підтвердили 115 випадків коронавірусу без смертельних результатів

Естонія для запобыгання поширенню коронавірусу з 17 березня заборонить в'їзд в країну іноземних громадян. Про це йдеться в заяві уряду країни, повідомляє Reuters.

Наголошується, що після початку дії обмежень в'їхати в країну зможуть: естонці, люди, якы живуть в Естонії, та іноземці, члени сім'ї яких проживають в Естонії. Виїхати з країни дозволено всім.

Уряд заявив, що планує двотижневу ізоляцію для всіх, хто в'їжджає, за винятком транспорту для зовнішньої торгівлі.

"Ми забезпечуємо перевезення товарів і сировини водіями, у яких немає симптомів вірусу", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

В уряді зазначили, що іноземці можуть використовувати Естонію для транзиту у свою країну, якщо у них немає симптомів.

В Естонії підтвердили 115 випадків коронавірусу без смертельних результатів.

Нагадаємо, влада Естонії оголосили про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 16 березня в Естонії буде зупинено навчальний процес у навчальних закладах. Крім того, були заборонені всі публічні зібрання, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри були закриті.

Раніше про карантин та закриття кордонів заявили Латвія і Литва.

У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2,7 тисячі осіб Трамп зробив тест на коронавірус, результат негативний
Новини України ЭстонияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся