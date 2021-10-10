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Порошенко: влада стала на рейки Антимайдану

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Київ, Неділя 10 жовтня 2021 22:11
Порошенко: влада стала на рейки Антимайдану Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявляє, що влада "стала на рейки Антимайдану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Паралелі дуже легко провести. Майдан - і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші - за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони у 2004-2005, 2013 і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані", - нагадав Порошенко.

Він також подякував громадським активістам, ветеранам війни проти російської агресії, всім хто виступив проти проплачених "тітушок".

Порошенко переконаний, українське суспільство потребує правди. Він зазначив, що в багатьох країнах світу після витоку документів Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців.

"Наш шлях - точно в Європу, до демократії, до верховенства права. Наш шлях точно в НАТО. Наш шлях - точно дати по зубах Путіну. І точно наш шлях побудувати фантастичну Україну", - резюмує Порошенко.

Як відомо, у Козині на Київщині десятки молодиків почали прориватися в будинок Петра Порошенка. Між ними та прихильниками Порошенка відбулися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

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Петро Порошенко
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