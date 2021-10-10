Порошенко: влада стала на рейки Антимайдану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Паралелі дуже легко провести. Майдан - і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші - за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони у 2004-2005, 2013 і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані", - нагадав Порошенко.

Він також подякував громадським активістам, ветеранам війни проти російської агресії, всім хто виступив проти проплачених "тітушок".

Порошенко переконаний, українське суспільство потребує правди. Він зазначив, що в багатьох країнах світу після витоку документів Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців.

"Наш шлях - точно в Європу, до демократії, до верховенства права. Наш шлях точно в НАТО. Наш шлях - точно дати по зубах Путіну. І точно наш шлях побудувати фантастичну Україну", - резюмує Порошенко.