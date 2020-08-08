Владу закликають не допустити скасування місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях

Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)

Владу закликають відмовитися від сценарію зриву виборів

Спробою скасувати місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях, влада позбавляє права голосу півмільйона українських громадян.

Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - За життя" на офіційному сайті.

"З подачі військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей сьогодні готується прийняття рішення про скасування місцевих виборів в десяти об'єднаних територіальних громадах Донецької та восьми ОТГ Луганської області. Зе-влада настільки боїться власного народу, що, наплювавши на Конституцію України, збирається позбавити права голосу і права на місцеве самоврядування близько півмільйона українських громадян", - йдеться в заяві.

Як відомо, керівники військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей відправили на адресу Центральної виборчої комісії перелік ОТГ, в яких неможливо забезпечити виборчий процес.

"Жертвами свавілля в Донецькій області мають стати жителі Светлодарської, Торецької, Волноваської, Ольгинської, Угледарської, Мирненської, Сартанської, Авдіївської, Мар'їнської і Очеретинської ОТГ. В Луганській області це торкнеться жителів Горської, Лисичанської, Попаснянської, Сєверодонецької, Нижнетепловської, Станично-Луганської, Широківської громад", - зазначають в політсилі.

У партії також зазначають, що в 2019 році на цих територіях відбулися президентські і парламентські вибори, багато виборці віддали свої голоси за Володимира Зеленського та його партію.

"Але вони не виконали нічого з обіцяного і тепер готові на будь-які порушення, щоб піти від відповідальності", - йдеться в заяві.

Політсила вимагає від влади відмовитися від сценарію зриву виборів і узурпацію повноважень, і додають, що Центральна виборча комісія не має жодних підстав для скасування виборів.

"Обрання органів місцевого самоврядування в містах і селах Донецької та Луганської областей має відбутися у визначений законом термін. Будь-які інші рішення ЦВК стануть свідченням політичної заангажованості комісії, її залежності від кураторів з Банкової і будуть оскаржені нашою партією в судах", - зазначається на сайті.

Крім того, вони вимагають звільнити з займаних посад голів військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, і закликають усіх громадян України та демократичні політичні сили об'єднатися, щоб цього не допустити.

Нагадаємо, ЦВК на засіданні 24 липня ухвалив рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси: відтепер від українців не потребують документ, що підтверджує фактичне місце проживання.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 липня Верховна рада призначила місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Раніше у ЦВК назвали проблеми з організацією місцевих виборів.