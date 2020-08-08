Власть призывают не допустить отмену местных выборов в Донецкой и Луганской областях

Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)

Власть призывают отказаться от сценария срыва выборов

Попыткой отменить местные выборы в Донецкой и Луганской областях, власть лишает право голоса у полумиллиона украинских граждан.

Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За життя" на официальном сайте.

"С подачи военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей сегодня готовится принятие решения об отмене местных выборов в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми ОТГ Луганской области. Зе-власть настолько боится собственного народа, что, наплевав на Конституцию Украины, собирается лишить права голоса и права на местное самоуправление около полумиллиона украинских граждан", - говорится в заявлении.

Как известно, руководители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей отправили в адрес Центральной избирательной комиссии перечень ОТГ, в которых невозможно обеспечить избирательный процесс.

"Жертвами произвола в Донецкой области должны стать жители Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад", - отмечают в политсиле.

В партии также отмечают, что в 2019 году на этих территориях состоялись президентские и парламентские выборы, многие избиратели отдали свои голоса за Владимира Зеленского и его партию.

"Но они не выполнили ничего из обещанного и теперь готовы на любые нарушения, чтобы уйти от ответственности", - говорится в заявлении.

Политсила требует от власти отказаться от сценария срыва выборов и узурпации полномочий, и добавляют, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких оснований для отмены выборов.

"Избрание органов местного самоуправления в городах и селах Донецкой и Луганской областей должно пройти в определенный законом срок. Любые другие решения ЦИК станут свидетельством политической заангажированности комиссии, ее зависимости от кураторов с Банковой и будут оспорены нашей партией в судах", - отмечается на сайте.

Кроме того, они требуют уволить с занимаемых должностей глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, и призывают всех граждан Украины и демократические политические силы объединиться, чтобы этого не допустить.

Напомним, ЦИК на заседании 24 июля принял решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса: отныне от украинцев не потребуют документ, подтверждающий фактическое место жительства.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Верховная рада назначила местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее в ЦИК назвали проблемы с организацией местных выборов.