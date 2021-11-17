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Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету

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Кривий Ріг, Середа 17 листопада 2021 18:08
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету Фото: топ-менеджер "АрселорМіттал" отримав підозру (facebook.com ArcelorMittalUA)
Автор: Владислав Красінський

Топ-менеджеру приватної металургійної компанії повідомили про підозру у завданні збитків державному бюджету на понад 2,2 млрд гривень. Наразі ведеться розслідування його злочинної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За словами інформованого джерела РБК-Україна, мова йде про компанію "АрселорМіттал", але прізвище підозрюваного він назвати не зміг.

Слідчі встановили, що у 2017-2019 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства та нараховував плату за користування надрами двох родовищ залізних руд. А з грудня 2014 по березень 2019 року він допоміг підприємству ухилитися від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами.

"Таким чином, як встановили в результаті комплексної судової експертизи, сума збитків державі через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить понад 2,2 млрд гривень", - розповіли в СБУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Криворожсталь Служба безпеки України
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Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
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