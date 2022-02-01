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"Метінвест" закликав правоохоронні органи працювати у правовому полі

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 17:16
"Метінвест" закликав правоохоронні органи працювати у правовому полі Фото: "Метінвест" (metinvestholding.com)
Автор: Наталія Гурковська

На гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

У компанії заявили, що дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка, чиниться тиск на співробітників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність.

"У своїх діях правоохоронні органи фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу. Група "Метінвест" є сумлінним українським платником податків та ключовим для бюджетів усіх рівнів. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів Україні майже 53 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році. Компанія веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а у своїх відносинах з органами державної влади керується принципами відкритості, доброчесності та ділової практики", - зазначають у компанії.

"Метінвест" офіційно заявляє, що всі підприємства групи відкрито та прозоро взаємодіють із будь-якими контролюючими органами у тому числі для спростування неправдивої інформації про невиконання податкових зобов'язань. Усі документи, які запитуються правоохоронними органами, надавалися добровільно та продовжують надаватися у максимально стислий термін.

"Метінвест" оперативно та повною мірою відповідає на всі запити, надає документи та інформацію, що є прямим свідченням прозорого ведення бізнесу. "Метінвест" підтримує публічну позицію та закликає правоохоронні органи утриматися від незаконних дій та припинити тиск на підприємства групи через нібито "неправильно розраховані податкові відрахування", що шкодить бізнес-партнерству компанії та України в цілому.

Нагадаємо, на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.

Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.

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