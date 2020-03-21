Влада готова ввести режим НС на території всієї України, - Геращенко

У разі масового розповсюдження коронавірусу COVID-19 влада готова ввести режим надзвичайного стану на території всієї України. Про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна" заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, це надзвичайні заходи.

"Якщо ми побачимо по динаміці, що нам такими обмежувальними карантинними заходами не вдається зупинити розвиток вірусу (на той момент було підтверджено 28 випадків) тоді президент і РНБО можуть пріянть рішення про введення надзвичайного стану", - зазначив Геращенко.

За його словами, що пандемію коронавіруса можна порівняти з епідемією іспанського грипу в 1918 – 1919 роках.

"Якщо в світі захворіє мільярд людей, може загинути 50-60 мільйонів. Якщо в Україні захворіє 10 мільйонів людей можуть загинути 500-600 тисяч осіб", - попередив Геращенко.

Нагадаємо, в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 41 людини. Два нових випадки зафіксовано у Київській та Тернопільській областях.

Раніше у Центрі громадського здоров'я України підтвердили третій випадок коронавірусу в Київській області.

Кабінет міністрів України 20 березня оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві через спалах коронавірусу. Також надзвичайна ситуація була оголошена у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, де вчора підтвердили перші випадки коронавірусу. До цього надзвичайну ситуацію оголосили у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд може прийняти рішення щодо введення надзвичайної ситуації ще в кількох регіонах через спалах коронавірусу.