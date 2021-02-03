Закон Тимошенко про дешевий газ здатен покласти край тарифній кризі, - експерт

Фото: газова плита (РБК-Украъна)

Ухвалення запропонованого "Батьківщиною" законопроекту 4680 не лише забезпечить українців газом за справедливою ціною. Це також стане мотивом для об’єднання провідних політичних сил, що сьогодні неабияк потрібно Україні.

Про це заявила політичний експерт Олександра Решмеділова.

"Якщо на цьому пленарному тижні з’явиться законопроект від "Батьківщини" 4680, який Тимошенко вимагає розглянути в режимі ad hoc, то це може бути певним сигналом, що монобільшість і влада в цілому готова до певних перемовин і співпраці", - вважає експерт.

За її словами, зараз, коли люди отримають платіжки за січень, протестні акції можуть повторитися з новою силою, адже реального зниження тарифів не відбулося. Натомість закон Тимошенко про дешевий газ міг би не тільки швидко заспокоїти людей, але й поставити крапку на тарифному здирництві.

"Якщо Верховна рада зможе, як наполягає Тимошенко, знизити ціну природного газу до трьох гривень, то це буде певним іспитом для того, щоб показати, що такі альянси можливі", - зауважила експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.

1 лютого "Батьківщина" звернулася до голови Верховної ради з вимогою поставити цей законопроект на голосування у режимі ad hoс.