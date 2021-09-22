ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тимошенко розповіла, по якій ціні насправді продають газ українцям

Новость на русском →
Київ, Середа 22 вересня 2021 13:05
Тимошенко розповіла, по якій ціні насправді продають газ українцям Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Реальна вартість кубометру українського газу становить 1 гривню, а українцям продають його в 8 разів дорожче. "Батьківщина" пропонує конкретний механізм зупинення тарифного заколоту та здешевлення газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Зараз в Україні покривається наймасштабніший корупційний злочин, який тільки можна собі уявити! Вчора головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Отто Ватерландер зробив сенсаційну заяву, сказавши, що видобуток українського газу коштує близько 1 гривні за кубічний метр. А людям його продають майже в 8 разів дорожче! Хто дав право заробляти на бідних українських родинах 800% прибутку?" - обурилася Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що з жовтня бюджетним установам, тобто школам, дитсадкам, лікарням, газ будуть продавати по 24 гривні за кубометр. Дивує, що з цього приводу не було жодних заяв ні від президента, ні від уряду, ні від монобільшості в парламенті. Тому команда "Батьківщини" закликає діяти негайно.

"Продавати під час кризи, коронавірусу, згортання економіки українцям власний газ у 8 разів дорожче, ніж він реально коштує, це є абсолютний кримінальний злочин. Тому ми пропонуємо діяти негайно! Треба заслухати на цю тему прем’єр-міністра в п’ятницю. Негайно створити Тимчасову слідчу комісію по НАК "Нафтогаз". Розглянути наш спільний законопроєкт №4680 про те, щоб український газ за собівартістю плюс 30% прибутку віддати людям і бюджетним установам. Так ми зможемо знизити тарифи для українців", - зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, за її словами, важливо домогтися порушення кримінальних справ відносно всіх, хто керував "Нафтогазом" і наживався на українських родинах.

"Я хочу нагадати, що є державний аудит, який виявив, що "Нафтогаз" не за призначенням використав 225 млрд гривень. Це практично більше пенсійного фонду країни. Ось вам і зовнішнє управління, адже "Нафтогаз" перебуває під керівництвом іноземної наглядової ради, і навіть головний виконавчий директор був іноземним громадянином. На бідності українців отримують гіперзаробітки іноземці. Час з цим покінчити", - констатувала лідер "Батьківщини".

Як повідомлялось, раніше "Батьківщина" змусила владу визнати необхідність збільшення субсидій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко
NEWS
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову