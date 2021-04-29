Влада повинна допомагати бізнесу, а не роздавати ситуативні преференції, - нардеп

Влада має запропонувати максимальну допомогу малому та середньому бізнесу, який зараз найбільше страждає від кризи, а не надавати окремі податкові преференції.

"Пандемія рано чи пізно закінчиться. Економічні втрати від пандемії фантастичні. Відновлювати країну будуть малі підприємці, середні підприємці. І їм треба надавати максимальну допомогу", - сказав Осадчук.

На його думку, влада повинна запропонувати програми підтримки бізнесу, але наразі вона надає лише преференції окремим представникам великого, як-от знижує ПДВ для аграріїв-виробників сировини. Депутат наголосив: така політика влади є неприйнятною.

"Ми надавали купу пропозицій, вони лежать у Верховній раді. Але замість того, щоб сфокусуватися на малому й середньому бізнесі, який порятує цю країну, вони продовжують давати якісь фрагментарні подачки. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно на сьогодні", - сказав Осадчук.