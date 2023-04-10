Владелица турфирмы помогла РФ незаконно депортировать в Крым тысячу украинских детей

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборантке-владелице туристической фирмы, которая помогла России незаконно депортировать в Крым более 1 тысячи украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители задокументировали факты насильственного вывоза оккупантами более тысячи украинских детей из временно оккупированных районов на юге и востоке Украины.

Несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября-октября 2022 года под видом "добровольной эвакуации". Среди пострадавших - сироты и сотни детей, родителей которых захватчики незаконно задержали на попытке уехать из зоны боевых действий.

Отмечается, что для обеспечения депортации несовершеннолетних россияне привлекли владелицу одного из крымских туристических агентств. Она добровольно согласилась помочь в принудительном вывозе детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки на территорию временно оккупированного Крыма.

Для этого женщина выделила автобусы и обеспечила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили владелице турфирмы о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Она скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.

Напомним, россияне насильственно вывезли из Украины более 20 тысяч детей.

Кроме того, депортированных в Россию детей наказывают за отказ петь гимн страны-агрессора.

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