Владельцы iPhone массово жалуются на iOS 26: какие проблемы заметили

Apple выпустила финальную версию iOS 26 для iPhone, но многие владельцы смартфонов столкнулись с неприятными последствиями обновления. В сети уже появилось множество отзывов о сбоях, повышенном энергопотреблении и нестабильной работе некоторых функций.
РБК-Украина собрало реакции юзеров iPhone и делится недовольствами, о которых пишут в сети.
Пользователи сообщают, что после установки iOS 26 iPhone начали заметно быстрее разряжаться, иногда буквально за несколько часов. "На iPhone 14 Pro с iOS 26 жутко разряжается батарея... такого никогда не видел в других обновлениях", - написал один из владельцев.
Другие отмечают, что "аккумулятор тает на глазах, интерфейс глючит, а приложения ведут себя странно".
Некоторые жалуются и на проблемы с сетью. "Сетевые полоски чудесным образом исчезают, поэтому нет покрытия. Невозможно подключиться к Wi-Fi из Центра уведомлений", - отмечает пользователь.
При этом есть и те, кто довольны обновлением:
Часть пользователей советует не торопиться с установкой новой версии. "Каждый год одно и то же. Пока не выйдет версия .1 - обновляться вообще нет смысла", - говорится в одном из комментариев.
Эксперты напоминают, что сразу после крупных апдейтов устройства могут работать нестабильно: в первые дни система активно индексирует данные и перестраивает работу приложений. Обычно через несколько суток ситуация нормализуется. Однако часть новых функций действительно может сильнее нагружать батарею.
iOS 26 стала доступна для загрузки владельцам iPhone. Главная новинка - прозрачный дизайн Liquid Glass, который присутствует на экранах блокировки, домашнем экране и в приложениях.
Появились полезные функции в "Телефоне" и "Сообщениях", также обновились Камера и Фото, добавлены новые опции экрана блокировки с 3D-эффектами и не только.
