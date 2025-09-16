Владельцы iPhone массово жалуются на iOS 26: какие проблемы заметили

Реакция владельцев iPhone

Пользователи сообщают, что после установки iOS 26 iPhone начали заметно быстрее разряжаться, иногда буквально за несколько часов. "На iPhone 14 Pro с iOS 26 жутко разряжается батарея... такого никогда не видел в других обновлениях", - написал один из владельцев.

Другие отмечают, что "аккумулятор тает на глазах, интерфейс глючит, а приложения ведут себя странно".

Некоторые жалуются и на проблемы с сетью. "Сетевые полоски чудесным образом исчезают, поэтому нет покрытия. Невозможно подключиться к Wi-Fi из Центра уведомлений", - отмечает пользователь.

При этом есть и те, кто довольны обновлением:

"Обновился на iOS 26 и доволен - смартфон и часы летают, ничего не лагает".

"Фейк. Все работает идеально от моделей iPhone 13, 14, 15".

Часть пользователей советует не торопиться с установкой новой версии. "Каждый год одно и то же. Пока не выйдет версия .1 - обновляться вообще нет смысла", - говорится в одном из комментариев.

Эксперты напоминают, что сразу после крупных апдейтов устройства могут работать нестабильно: в первые дни система активно индексирует данные и перестраивает работу приложений. Обычно через несколько суток ситуация нормализуется. Однако часть новых функций действительно может сильнее нагружать батарею.

Что известно об iOS 26

iOS 26 стала доступна для загрузки владельцам iPhone. Главная новинка - прозрачный дизайн Liquid Glass, который присутствует на экранах блокировки, домашнем экране и в приложениях.

Появились полезные функции в "Телефоне" и "Сообщениях", также обновились Камера и Фото, добавлены новые опции экрана блокировки с 3D-эффектами и не только.