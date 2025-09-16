Власники iPhone масово скаржаться на iOS 26: які проблеми помітили

Реакція власників iPhone

Користувачі повідомляють, що після встановлення iOS 26 iPhone почали помітно швидше розряджатися, іноді буквально за кілька годин. "На iPhone 14 Pro з iOS 26 моторошно розряджається батарея... такого ніколи не бачив в інших оновленнях", - написав один із власників.

Інші зазначають, що "акумулятор тане на очах, інтерфейс глючить, а додатки поводяться дивно".

Дехто скаржиться і на проблеми з мережею. "Мережеві смужки дивним чином зникають, тому немає покриття. Неможливо підключитися до Wi-Fi з Центру повідомлень", - зазначає користувач.

При цьому є й ті, хто задоволені оновленням:

"Оновився на iOS 26 і задоволений - смартфон і годинник літають, нічого не лагає".

"Фейк. Все працює ідеально від моделей iPhone 13, 14, 15".

Частина користувачів радить не поспішати зі встановленням нової версії. "Щороку одне й те саме. Поки не вийде версія .1 - оновлюватися взагалі немає сенсу", - йдеться в одному з коментарів.

Експерти нагадують, що одразу після великих апдейтів пристрої можуть працювати нестабільно: у перші дні система активно індексує дані та перебудовує роботу додатків. Зазвичай через кілька діб ситуація нормалізується. Однак частина нових функцій справді може сильніше навантажувати батарею.

Що відомо про iOS 26

iOS 26 стала доступна для завантаження власникам iPhone. Головна новинка - прозорий дизайн Liquid Glass, який присутній на екранах блокування, домашньому екрані та в додатках.

З'явилися корисні функції в "Телефоні" і "Повідомленнях", також оновилися Камера і Фото, додані нові опції екрана блокування з 3D-ефектами і не тільки.