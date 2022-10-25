Zara возобновит работу в России, но под новым названием, - СМИ

Магазин одежды Zara будет продолжать работать в России и, вероятно, изменит название на New Fashion.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

По данным издания, в России возобновит свою работу не только Zara, но и другие бренды крупнейшего в мире продавца одежды, компании Inditex - Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. При этом бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с рынка РФ.

В Forbes отмечают, что новые магазины, вероятно, снова откроются в России весной 2023 года.