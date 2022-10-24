Владелец сети ресторанов KFC продает бизнес в России, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит издание Bloomberg .

"Собственник сети заведений быстрого питания KFC, идет из России и продает свой бизнес компании Smart Service Ltd., которой руководит один из существующих там франчайзи KFC", - говорится в сообщении.

Новый владелец будет отвечать за ребрендинг ресторанов на концепции и сохранность сотрудников компании. Yum заявил, что после транзакции прекратит любое корпоративное присутствие в России.

Аналоги, включая McDonald's Corp., также вышли из России после вторжения в Украину в начале этого года. Ранее Yum сообщала, что в июне продала Pizza Hut в России местному оператору, начавшему ребрендинг заведений. Компания Yum, также владеющая Taco Bell, заявила в августе, что закрыла 1112 единиц в России из своих глобальных магазинов, что составляет примерно 4% от общего количества магазинов KFC. Акции Yum в 14:40 упали на 2,6% до $108,11. В Нью-Йорке. В течение прошлой недели компания потеряла 20% в 2022 году.

KFC

Американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующихся на блюдах из курятины. В настоящее время сеть KFC представлена ​​в Украине и всего 110 странах мира - это более 16 000 точек, в которых ежедневно обслуживается около 12 000 000 клиентов.