Владелец Dove, AXE и Rexona завершил выход из России и Белоруси

Компания Unilever продала бизнес в России и Белоруси. Она, в частности, владеет брендами Dove, AXE, Rexona и Lipton.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Хайна Шумахера.

"Сегодня Unilever завершила продажу своей российской дочерней компании Arnest Group российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома", - рассказал Шумахер.

Компания продала весь бизнес в России, однако гендиректор не назвал ни сумму сделки, ни другие подробности.

"Продажа включает весь бизнес Unilever в России и его четыре завода в стране. Наш бизнес в Беларуси также включен в продажу", - сообщил он.

Шумахер заявил, что в течение последнего года компания тщательно готовила российский бизнес Unilever к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение ИТ-платформ и цепочек поставок, а также переход брендов на кириллицу.

Заметим, что компании Unilever принадлежат более 400 мировых брендов, в том числе Dove, Baby Dove, Lux, AXE, Rexona, TRESemme, Clear, Domestos, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei и CLEAR.