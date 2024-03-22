Unilever начала строительство новой фабрики в Белой Церкви

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, в прошлом году Unilever объявила, что инвестирует 20 миллионов евро в фабрику по производству средств личной гигиены, шампуней и гелей для душа, таких брендов как Dove, Axe, TRESemmé, Clear.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что развитие индустриальных парков поддерживает восстановление промышленности Киевщины во время войны России против Украины.

"Открытие новых производств способствует повышению доходов и благосостояния местных общин, увеличению налоговых поступлений и стимулированию развития малых и средних предприятий в регионе. Я горжусь, что сегодня Киевщина - один из лидеров развития индустриальных парков в Украине. Мы чрезвычайно ценим наших международных партнеров и готовность, в частности, британского бизнеса налаживать производства и делать инвестиции именно в нашей области. Представители бизнес-сообщества могут быть уверены, что мы будем и дальше содействовать их развитию и поддерживать инициативы направленные на рост и усиление экономики Киевской области", - добавил он.

Общая площадь участка под застройку - 4,2 га. Производственная мощность будущего предприятия составляет более 5000 тонн в год. Этап строительства завода планируется завершить в конце 2024 года.

"Сегодня произошло важное событие для расширения нашего бизнеса и развития индустрии. Строительство фабрики свидетельствует о наших амбициозных планах и долгосрочных обязательствах перед страной. Новое производство создаст до 100 новых рабочих мест, будет способствовать росту локального FMCG-рынка и расширит экспортные возможности Украины", - прокомментировал Василий Бовдилов, генеральный директор Unilever Украина.

Фабрика строится в соответствии со стандартами зеленой и устойчивой промышленной экосистемы с эффективным использованием водных и энергетических ресурсов, комфортными условиями труда и минимальным влиянием на окружающую среду.

Офисное помещение предприятия спроектировано с учетом потребностей маломобильных групп населения. На месте строительства уже оборудовано наземное мобильное укрытие, а здание фабрики предусматривает также подземное хранилище.

При выборе месторасположения фабрики учитывались вопросы землеустройства и инвестиционной привлекательности. Расположенный в пределах Белой Церкви индустриальный парк имеет промышленный участок с подведенными инженерными коммуникациями и готовой дорожной инфраструктурой, что сокращает время на строительство.

Василий Хмельницкий, основатель UFuture, в состав которого входит индустриальный парк "Белая Церковь", добавил, что развитие производств - ключевой драйвер для восстановления и роста экономики Украины.

"То, что даже вопреки войне нам удается привлекать новых инвесторов - положительный тренд, так мы открываем путь к инновациям и созданию качественных рабочих мест, поддерживая экономику в это критическое время. Кроме того, верю, что это может способствовать привлечению иностранного опыта и инвестиций, которые сейчас необходимы стране", - подчеркнул он.

Официальную церемонию закладки капсулы посетили заместитель начальника КОВА Леся Карнаух, городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий, и начальник Белоцерковской РВА Ирина Старенькая.