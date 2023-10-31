Unilever выделяет 2 млн евро на медицинскую помощь пострадавшим от войны

Компания Unilever объявила о сотрудничестве с двумя социальными инициативами - UNBROKEN и U+System. Донация в размере 2 млн евро будет направлена на создание условий для профессионального лечения украинцев, пострадавших в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

1 млн евро будет выделен на проект "Незламна краса", который реализуется в Национальном реабилитационном центре "Незламні", действующем на базе Первого медобъединения Львова.

В рамках проекта будет проведена реконструкция отделения челюстно-лицевой хирургии и закуплено специальное оборудование для восстановления лица людям, получившим травмы в результате военных действий.

"Проект "Незламна краса" - направление реконструктивной хирургии Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN). Его цель - стирать русский след с лиц украинцев. Ежедневно война калечит сотни людей: в результате взрывов, огнестрельных ранений и пожаров наши граждане получают тяжелые травмы. Они нуждаются в сверхсложных реконструктивных операциях лиц и тела. И с помощью этого проекта мы сможем обеспечить врачей, оперирующих тяжелые травмы лица, лучшим оборудованием, а пациентов - комфортными условиями пребывания. Большое спасибо компании Unilever за поддержку несгибаемых украинцев", - отмечает Олег Самчук, генеральный директор Первого медобъединения Львова.

Еще 1 млн евро будет выделен в поддержку программы "Помощь сейчас" ("U+Help"), которая реализуется U+ System в партнерстве с БО "Благотворительный фонд "КРУГ". Средства будут направлены на комплексную медицинскую реабилитацию пострадавших украинцев.

Программа покрывает реконструктивно-восстановительную и ортопедическую хирургию, протезирование, физическую реабилитацию, слухопротезирование и психосоциальную реабилитацию. Программа U+Help оказывает поддержку пострадавшим от всей Украины, постоянно расширяя сеть локальных пунктов.

"Мы искренне верим, что восстановление Украины начинается с восстановления человека, а травмы и физические недостатки не должны исключать людей из общества и воспрепятствовать полноценной жизни. Важной частью нашей реабилитации является включение пациента в процесс восстановления. Мы благодарны, что при поддержке Unilever сможем помочь большему количеству людей вернуться к полноценной жизни", - говорит Александр Мостепан, СЕО U+System.

СЕО Unilever Украина Василий Бовдилов отметил, что сотрудничество с Unbroken и U+System является продолжением инициатив компании по поддержке украинцев.

Unilever также пожертвовала более 15 млн евро для оказания гуманитарной помощи украинцам, тесно сотрудничая с учреждениями ООН и местными неправительственными организациями, чтобы доставлять помощь туда, где она больше всего нужна.

Напомним, Unilever - один из ведущих мировых поставщиков косметики, средств личной гигиены, ухода за жилищем, продуктов питания и мороженого с продажами более чем в 190 странах и продуктами, которыми ежедневно пользуются 3,4 млрд человек. Объем продаж в 2022 году составил 60,1 млрд евро.