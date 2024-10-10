Власник Dove, AXE та Rexona завершив вихід з Росії та Білорусі

Компанія Unilever продала бізнес у Росії та Білорусі. Вона зокрема володіє брендами Dove, AXE, Rexona та Lipton.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Хайна Шумахера.

"Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому", - розповів Шумахер.

Компанія продала весь бізнес в Росії, однак гендиректор не назвав ані суму угоди, ані інші подробиці.

"Продаж включає весь бізнес Unilever в Росії та його чотири заводи в країні. Наш бізнес у Білорусі також включений у продаж", - повідомив він.

Шумахер заявив, що протягом останнього року компанія ретельно готувала російський бізнес Unilever до можливого продажу. Ця робота була дуже складною і включала розділення ІТ-платформ і ланцюжків поставок, а також перехід брендів на кирилицю.

Зауважимо, що компанії Unilever належать понад 400 світових брендів, серед них - Dove, Baby Dove, Lux, AXE, Rexona, TRESemme, Clear, Domestos, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei та CLEAR.