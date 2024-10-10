Власник Dove, AXE та Rexona завершив вихід з Росії та Білорусі
Компанія Unilever продала бізнес у Росії та Білорусі. Вона зокрема володіє брендами Dove, AXE, Rexona та Lipton.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Хайна Шумахера.
"Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому", - розповів Шумахер.
Компанія продала весь бізнес в Росії, однак гендиректор не назвав ані суму угоди, ані інші подробиці.
"Продаж включає весь бізнес Unilever в Росії та його чотири заводи в країні. Наш бізнес у Білорусі також включений у продаж", - повідомив він.
Шумахер заявив, що протягом останнього року компанія ретельно готувала російський бізнес Unilever до можливого продажу. Ця робота була дуже складною і включала розділення ІТ-платформ і ланцюжків поставок, а також перехід брендів на кирилицю.
Зауважимо, що компанії Unilever належать понад 400 світових брендів, серед них - Dove, Baby Dove, Lux, AXE, Rexona, TRESemme, Clear, Domestos, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei та CLEAR.
Допомога Україні від Unilever
Нагадаємо, що цього року компанія Unilever повідомила про початок будівництва нової фабрики в індустріальному парку "Біла Церква".
Водночас минулого року Компанія Unilever оголосила про співпрацю з двома соціальними ініціативами - UNBROKEN та U+System.
Донація сумою у 2 млн євро була спрямована на створення умов для професійного лікування українців, які постраждали внаслідок війни.
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