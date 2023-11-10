ВСУ уничтожили еще более 400 оккупантов и 14 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 400 оккупантов и 14 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, на Таврическом направлении враг нанес 21 авиаудар, провел 47 боевых столкновений и совершил 877 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери.

Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там Силы обороны отразили более 25 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Работино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1213 огневых задач.

Общие потери врага составили 433 человека, один оккупант сдался в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 14 единиц военной техники, в том числе:

2 ББМ;

1 артсистему;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

2 БПЛА;

8 автомобилей.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины отразили более 25 атак противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ установили контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского дорожного моста к северу Олешек.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 10 ноября, составляют 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подвели 23 автомобильные техники.