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В России подтвердили гибель минимум 197 летчиков на войне против Украины

Украина, Пятница 10 ноября 2023 16:03
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В России подтвердили гибель минимум 197 летчиков на войне против Украины Фото: Россия потеряла на войне по меньшей мере 197 летчиков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На войне против Украины погибли минимум 197 российских летчиков. Наибольшие потери фиксируют среди российских мотострелков и Воздушно-десантных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

Оппозиционные российские журналисты установили имена 36 325 оккупантов, погибших во время вторжения России в Украину. Эти данные гораздо меньше официальной информации Генштаба ВСУ, поскольку журналисты устанавливают поименный список.

В России подтвердили гибель минимум 197 летчиков на войне против Украины

Как отмечает издание, в последнее время фиксируется гибель большего количества профессиональных военных РФ, участвовавших в боях с начала полномасштабной войны против Украины.

Также с июня по конец октября российская сторона потеряла более 370 офицеров, включая 2 генералов.

Интересно, что среди так называемых российских элитных войск больше всего потерь понесли Воздушно-десантные войска РФ, на втором месте - морская пехота, третье - "Росгвардия".

Кроме того, удалось точно подтвердить, что на войне погибли по меньшей мере 197 российских летчиков.

В России подтвердили гибель минимум 197 летчиков на войне против Украины

Российские потери на войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также потери техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 309 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 800 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.

Также напомним, что недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.

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