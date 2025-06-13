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Минус 1220 россиян: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Украина, Пятница 13 июня 2025 08:22
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Минус 1220 россиян: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки Фото: ВСУ уничтожили еще 1220 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери РФ на войне против Украины превысили уже 1 млн солдат. ВСУ за последние сутки ликвидировали еще 1220 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 июня 2025 года составили:

  • личного состава - около 1001560 (+1220) чел,
  • танков - 10934 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 22791 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 29105 (+42) ед,
  • РСЗО - 1416 (+3) ед,
  • средства ПВО - 1184 ед,
  • самолетов - 416 ед,
  • вертолетов - 337 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40507 (+72),
  • крылатые ракеты - 3337,
  • корабли/катера - 28 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106) ед,
  • специальная техника - 3914.

Напомним, 1 июня воины СБУ осуществили историческую операцию "Паутина". Ее готовили более полутора лет, было атаковано четыре аэродрома России.

В рамках операции дроны поразили 41 самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Это примерно треть стратегических носителей крылатых ракет РФ.

На прошлой неделе Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35 в Курской области.

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