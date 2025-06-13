Минус 1220 россиян: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
Потери РФ на войне против Украины превысили уже 1 млн солдат. ВСУ за последние сутки ликвидировали еще 1220 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 13 июня 2025 года составили:
- личного состава - около 1001560 (+1220) чел,
- танков - 10934 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 22791 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 29105 (+42) ед,
- РСЗО - 1416 (+3) ед,
- средства ПВО - 1184 ед,
- самолетов - 416 ед,
- вертолетов - 337 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40507 (+72),
- крылатые ракеты - 3337,
- корабли/катера - 28 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106) ед,
- специальная техника - 3914.
Напомним, 1 июня воины СБУ осуществили историческую операцию "Паутина". Ее готовили более полутора лет, было атаковано четыре аэродрома России.
В рамках операции дроны поразили 41 самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Это примерно треть стратегических носителей крылатых ракет РФ.
На прошлой неделе Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35 в Курской области.
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