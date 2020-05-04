Власенко: закон про ринок землі порушує понад 10 статей Конституції України

Закон про ринок землі є неконституційним як за своїм змістом, так і за формою прийняття. Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко, коментуючи подання партії в Конституційний суд України щодо скасування закону про ринок землі.

"Відтак, ми оскаржили його і в частині змісту, і в частині прийняття. За своєю суттю він порушує понад 10 статей Конституції України. Тому ми вважаємо, що насправді у Конституційного Суду немає іншого шляху, як визнати цей закон неконституційним", - заявив Власенко.

У документі депутати підкреслюють, що позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядали закон про землю, скликали на 30 березня, а в цілому його ухвалили 31 березня. Нардепи посилаються на ст. 27 Регламенту, відповідно до якої головуючий має право продовжувати засідання лише на 15 хвилин поза визначений час.

Парламентарі також зазначають, що під час розгляду правок до закону 30 березня у залі не було необхідної для ухвалення рішень кількості народних депутатів.

Народні депутати просять суд відкрити провадження, визнати положення зазначеного закону неконституційними та залучити до розгляду справи свідків - народних депутатів Валентина Наливайченка, Івана Кириленка, Михайла Цимбалюка, Андрія Пузійчука, Вадима Івченка.

Підписи під поданням поставили 48 народних депутатів.

Нагадаємо, у четвер, 30 квітня, фракція "Батьківщина" спільно з фракцією "За майбутнє" ухвалили рішення оскаржити у Конституційному суді підписаний президентом закон про ринок землі й добитися того, щоб цей документ був визнаний неконституційним і не набрав чинності.

Нагадаємо, минулого тижня було опубліковано закон про ринок землі. Закон передбачає, що ринок землі почне працювати з 1 липня 2021 року.

При цьому один з пунктів закону про ринок землі вже набув чинності. Даний пункт передбачає, що Кабінет міністрів протягом півроку повинен підготувати порядок фінансової підтримки громадян для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.