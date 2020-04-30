Один з пунктів закону про ринок землі набув чинності

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Один з пунктів закону набрав чинності в день опублікування

Закон про ринок землі почне діяти в Україні з 1 липня 2021 року, проте один з пунктів документа набрав чинності сьогодні, 30 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, згідно з прикінцевими положеннями закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", документ набирає чинності з 1 липня 2021 року. Однак пункт другий цього розділу набрав чинності з дня опублікування документа.

Цей пункт передбачає, що Кабінету міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього закону доручено:

розробити та затвердити порядок здійснення фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

розробити та подати в Раду проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів Фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, енергозбереження, освіти і медицини в сільській місцевості та реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;

забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Нагадаємо, у четвер, 30 квітня, закон про ринок землі був опублікований у виданні "Голос України".

Як писало РБК-Україна раніше, 27 квітня глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2178-10.

До цього нардепи відхилили 13 постанов про скасування закону про ринок землі, які блокували підписання закону для глави ВР Дмитро Разумкова і відповідно для президента.

Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.