Власенко: закон о рынке земли нарушает более 10 статей Конституции Украины

Закон о рынке земли является неконституционным как по своему содержанию, так и по форме принятия. Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко, комментируя представление партии в Конституционный суд Украины относительно отмены закона о рынке земли.

"Следовательно, мы обжаловали его и в части содержания, и в части принятия. По своей сути он нарушает более 10 статей Конституции Украины. Поэтому мы считаем, что на самом деле у Конституционного Суда нет другого пути, как признать этот закон неконституционным", - заявил Власенко.

В документе депутаты подчеркивают, что внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассматривали закон об землю, созвали на 30 марта, а в целом его приняли 31 марта. Нардепы ссылаются на ст. 27 Регламента, в соответствии с которой председательствующий вправе продолжать заседание только на 15 минут за определенное время.

Парламентарии также отмечают, что во время рассмотрения поправок в закон 30 марта в зале не было необходимого для принятия решений количества народных депутатов.

Народные депутаты просят суд открыть производство, признать положения указанного закона неконституционными и привлечь к рассмотрению дела свидетелей - народных депутатов Валентина Наливайченко, Ивана Кириленко, Михаила Цимбалюка, Андрея Пузійчука, Вадима Ивченко.

Подписи под представлением поставили 48 народных депутатов.

Напомним, в четверг, 30 апреля, фракция "Батькивщина" совместно с фракцией "За будущее" приняли решение оспорить в Конституционном суде подписанный президентом закон о рынке земли и добиться того, чтобы этот документ был признан неконституционным и не вступил в силу.

Напомним, на прошлой неделе был опубликован закон о рынке земли. Закон предусматривает, что рынок земли начнет работать с 1 июля 2021 года.

При этом один из пунктов закона о рынке земли уже вступил в силу. Данный пункт предусматривает, что Кабинет министров в течение полугода должен подготовить порядок финансовой поддержки граждан для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения.