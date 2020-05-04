КСУ просять скасувати закон про ринок землі

Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

До КСУ надійшло відповідне подання від нардепів

Конституційний суд України отримав подання від народних депутатів про конституційність закону про ринок землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.

Повідомляється, що до КСУ надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності окремих положень закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 № № 552 -IX і окремих положень Земельного кодексу України.

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний Закон не відповідає низці статей Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня було опубліковано закон про ринок землі. Закон передбачає, що ринок землі почне працювати з 1 липня 2021 року.

При цьому один з пунктів закону про ринок землі вже набув чинності. Даний пункт передбачає, що Кабінет міністрів протягом півроку повинен підготувати порядок фінансової підтримки громадян для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.