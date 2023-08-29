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"Власть" захваченного Токмака оккупанты перевозят в другой город, - Федоров

Запорожье , Вторник 29 августа 2023 13:55
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"Власть" захваченного Токмака оккупанты перевозят в другой город, - Федоров Фото: "власть" захваченного Токмака оккупанты перевозят в другой город (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты решили перевезти так называемую "администрацию" захваченного Токмака Запорожской области в другой город. Куда именно - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"По сообщениям жителей, местная оккупационная "власть" - на низком старте, ее перевозят в другой город", - рассказал он.

По словам мэра Мелитополя, куда - пока неизвестно, но ведь и "глубокий тыл" не спасает рашистов от хлопка".

Федоров предполагает, что на такой поступок оккупантов толкает "почти ежедневные хлопки и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении", которые "превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в полностью фронтовой".

Ситуация на Запорожском направлении

Вчера, 28 августа, стало известно, что ВСУ вернули под свой контроль село Работино Запорожской области. Кроме того, украинские силы обороны уже преуспели на направлении Новоданиловка - Вербовое и движутся по двум направлениям - Новоданиловка- Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое.

Как уточнила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, "продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают". Подробнее о ситуации на Запорожском направлении - в материале РБК-Украина.

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Запорожская область
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