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"Владу" захопленого Токмака окупанти перевозять в інше місто, - Федоров

Запоріжжя, Вівторок 29 серпня 2023 13:55
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"Владу" захопленого Токмака окупанти перевозять в інше місто, - Федоров Фото6 "владу" захопленого Токмака окупанти перевозять в інше місто (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вирішили перевезти так звану "адміністрацію" захопленого Токмака Запорізької області в інше місто. Куди саме - поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна «влада» - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - розповів він.

За словами мера Мелітополя, куди - поки що невідомо, але ж і "глибокий тил" не рятує рашистів від бавовни".

Федоров припускає що на такий вчинок окупантів штовхає "майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку", які "перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове".

Ситуація на Запорізькому напрямі

Учора, 28 серпня, стало відомо, що ЗСУ повернули під свій контроль село Роботине Запорізької області. Крім того, українські сили оборони вже досягли успіху на напрямку Новоданилівка - Вербове і рухаються за двома напрямками - Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате.

Як уточнила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, "просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають". Детальніше про ситуацію на Запорізькому напрямі - у матеріалі РБК-Україна.

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