Во властных кругах РФ уже знают, кто заменит Путина, - Данилов

"Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина", - отмечает секретарь СНБО.

Он отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения о том, что дальше будет происходить в России и кто может стать преемником Путина, однако деталей пока не раскрыл.

Данилов подчеркнул, что окружение российского диктатора начинает осознавать, что Россия не способна выиграть войну с нынешним лидером, и поэтому ему ищут замену.