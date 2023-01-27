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Во властных кругах РФ уже знают, кто заменит Путина, - Данилов

Фото: в России уже известно имя наследника Путина (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В российских властных кругах уже поняли, что Путин ведет Россию к пропасти и ищут ему замену. Некоторые даже знают имя наследника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова 24 каналу.

"Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина", - отмечает секретарь СНБО.

Он отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения о том, что дальше будет происходить в России и кто может стать преемником Путина, однако деталей пока не раскрыл.

Данилов подчеркнул, что окружение российского диктатора начинает осознавать, что Россия не способна выиграть войну с нынешним лидером, и поэтому ему ищут замену.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Европейский союз хочет скорейшего привлечения к ответственности россиян за военные преступления в Украине, заявили министры юстиции стран ЕС.

Напомним, ранее Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений диктаторов Путина и Лукашенко.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал встречу группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.

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