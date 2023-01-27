У владних колах РФ вже знають, хто замінить Путіна, - Данілов

"Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна", - зазначає секретар РНБО.

Він зауважив, що у представників української влади є свої припущення щодо того, що далі відбуватиметься у Росії й хто може стати наступником Путіна, однак деталей поки що не розкрив.

Данілов наголосив на тому, що оточення російського диктатора починає усвідомлювати, що Росія не здатна виграти війну з теперішнім лідером, і тому йому шукають заміну.