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Адміністратора "Токіо Стар" відпустили під домашній арешт

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 21:39
Адміністратора "Токіо Стар" відпустили під домашній арешт
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Ірину Паровик відпустили під нічний домашній арешт

Адміністратора згорілого готелю "Токіо Стар" Ірину Паровик відпустили під домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Відповідне рішення прийняв Київський районний суд Одеси 11 жовтня, змінивши запобіжний захід для адміністратора "Токіо Стар", яка перебувала під вартою. Паровик відпустили під нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00. Також їй заборонили спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Крім цього, було прийнято рішення про продовження досудового розслідування у справі про пожежу в "Токіо Стар" до 17 січня 2020 року.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що прокуратура повідомила про підозру ще одного адміністратора готелю "Токіо Стар". Адміністратор Оксана Їжак перебувала в день трагедії на зміну.

Раніше підозри повідомлені були власнику готелю Вадима Чорного, адміністратора готелю Ірині Паровик, а також головний інженер "Токіо Стар", яких підозрюють у порушенні пожежної безпеки спричинило загибель людей.

Пожежа в готелі "Токіо Стар" стався у ніч на 17 серпня. В результаті загорання, яке сталося на другому поверсі будівлі, загинули 9 людей, ще 19 постраждали.

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