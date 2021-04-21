Власник "Ліверпулю" вибачився перед фанатами, гравцями та тренером за приєднання до Суперліги

"Я хочу вибачитися перед усіма вболівальниками та прихильниками футбольного клубу "Ліверпуль" за занепокоєння, який я спричинив за останні 48 годин", - сказав Генрі.

Він наголосив, що проект Суперліги "ніколи не буде працювати без підтримки вболівальників".

"В Англії ніхто ніколи не думав інакше, і за ці 48 годин ви були абсолютно чіткі в тому, що він (проект Суперліги) не витримає. Ми вас почули, я почув вас", - додав власник Ліверпулю.

Він також вибачився перед Клоппом, його гравцями та персоналом. Генрі наголосив, що вони не несуть жодної відповідальності за цей скандал.