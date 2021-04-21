Власник "Ліверпулю" вибачився перед фанатами, гравцями та тренером за приєднання до Суперліги

Власник ФК "Ліверпуль" Джон Вільям Генрі вибачився перед вболівальниками, головним тренером Юргеном Клоппом та гравцями за заявку клубу на приєднання до Європейської Суперліги. Наразі вона вже скасована.
Відповідне відеозверення Джон В. Генрі оприлюднене на сторінці "Ліверпулю" в Twitter.
"Я хочу вибачитися перед усіма вболівальниками та прихильниками футбольного клубу "Ліверпуль" за занепокоєння, який я спричинив за останні 48 годин", - сказав Генрі.
Він наголосив, що проект Суперліги "ніколи не буде працювати без підтримки вболівальників".
"В Англії ніхто ніколи не думав інакше, і за ці 48 годин ви були абсолютно чіткі в тому, що він (проект Суперліги) не витримає. Ми вас почули, я почув вас", - додав власник Ліверпулю.
Він також вибачився перед Клоппом, його гравцями та персоналом. Генрі наголосив, що вони не несуть жодної відповідальності за цей скандал.
Раніше 21 квітня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон привітав рішення шести англійських клубів Прем'єр-ліги залишити проект Суперліги. Рішення було прийнято лише через дві доби після того, як вони погодились долучитися до італійських та іспанських команд у суперечливому елітарному турнірі.
Нагадаємо, Суперліга Європи офіційно припинена. Організатори турніру хочуть "перетворити проект" після виходу з нього англійських клубів.
В ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхема", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетіко".
В УЄФА засудили такі дії, заявивши, що учасники даного турніру можуть бути виключені з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
В ніч на 21 квітня всі шість англійських клубів оголосили про вихід з Суперліги. До цього в Англії проходили масові протести серед уболівальників клубів. Також проти участі в турнірі виступали, зокрема, гравці "МЮ" і головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп.