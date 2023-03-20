Власти призвали жителей Авдеевки срочно эвакуироваться
Власти обратились к жителям города Авдеевка, расположенному в Донецкой области, с просьбой эвакуироваться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В ведомстве напомнили, что россияне постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.
"Местные власти в очередной раз советуют местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - сказано в сообщении.
В Мининтеграции напомнили, что сообщить о желании эвакуироваться можно по телефону горячей линии: (098) 890-33-18 .
Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью обращайтесь по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24 .
Кроме этого о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33 .
Ранее РБК-Украина сообщало, что ситуация вокруг города Авдеевка к северу от Донецка все больше становится напряженной. Там россияне постоянно пытаются оцепить город.
Кроме этого , в последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, к северу от Донецка, удерживаемого Украиной. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная той, что находится под Бахмутом.
По данным британской разведки, российская армия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и будет стремиться к его восстановлению. Даже локальные наступления сейчас проблематичны.
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