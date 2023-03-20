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Может стать вторым Бахмутом. В Силах обороны рассказали о действиях окупантов возле Авдеевки

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 марта 2023 16:03
Может стать вторым Бахмутом. В Силах обороны рассказали о действиях окупантов возле Авдеевки Фото: в Силах обороны рассказали о действиях окупантов возле Авдеевки (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ситуация вокруг города Авдеевка, севернее Донецка, все больше становится напряженной. Там россияне постоянно пытаются оцепить город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире национального телемарафона.

"Враг постоянно пытается оцепить Авдеевку, я согласен с коллегами из Британии, которые говорят, что Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом. Это так действительно и есть. Но пока не все так хорошо у российских подразделений, которые атакуют на этом направлении", - заявил он.

По его словам, в последние дни россияне использовали имеющиеся резервы и несут серьезные потери в личном составе и технике.

"За последние сутки враг потерял около трех рот личного состава", - сказал спикер.

Он отметил, что на указанном направлении штурмы россиян однотипны. Там враг атакует прогнозируемо, потому украинским бойцам удается отбивать атаки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, севернее Донецка, удерживаемого Украиной. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная той, что находится под Бахмутом.

по данным британской разведки, российская армия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и будет стремиться к его восстановлению. Даже локальные наступления сейчас проблематичны.

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