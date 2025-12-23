Власти США предлагают мигрантам выплаты в 3000 долларов, - Reuters

Иммиграционная политика Вашингтона продолжает ужесточаться на фоне заявлений о необходимости снизить нагрузку на бюджет и систему безопасности.

Одним из ключевых инструментов стала программа так называемой самостоятельной депортации, условия которой были существенно пересмотрены.

США увеличили выплаты за добровольный выезд мигрантов

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа утроила размер выплат для мигрантов, которые согласятся добровольно покинуть страну.

Размер так называемой стипендии увеличен до 3000 долларов. Получить ее смогут лица, нелегально находящиеся на территории США и оформившие выезд до конца текущего года.

Программа также предусматривает бесплатный авиабилет в страну происхождения.

В ведомстве подчеркнули, что мера направлена на снижение затрат государства. По данным DHS, средняя стоимость ареста, содержания под стражей и депортации одного человека без легального статуса достигает около 17 000 долларов.

Жесткие сигналы и цифровые инструменты

Секретарь Министерства внутренней безопасности Кристи Ноем заявила: "Нелегальные иностранцы должны воспользоваться этим подарком и самостоятельно депортироваться, потому что, если они этого не сделают, мы их найдем, арестуем, и они никогда не вернутся".

Для упрощения процедуры в марте был запущен обновленный мобильный сервис CBP Home, предназначенный для регистрации добровольного выезда.

Ранее приложение под названием CBP One использовалось предыдущей администрацией для легального въезда мигрантов в страну.

Планы на 2026 год

Несмотря на критику, Белый дом продолжает курс на усиление миграционного контроля.

С января текущего года администрация депортировала около 622 000 человек, при этом заявленной целью остается показатель в 1 миллион ежегодно.

Власти уже готовятся к более жестким действиям в 2026 году, планируя выделение дополнительных средств, наем тысяч новых агентов, открытие центров содержания и привлечение частных компаний к поиску нелегальных мигрантов.