Влада США пропонує мігрантам виплати у 3000 доларів, - Reuters

Імміграційна політика Вашингтона продовжує посилюватися на тлі заяв про необхідність знизити навантаження на бюджет і систему безпеки.

Одним із ключових інструментів стала програма так званої самостійної депортації, умови якої були істотно переглянуті.

США збільшили виплати за добровільний виїзд мігрантів

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що адміністрація президента Дональда Трампа потроїла розмір виплат для мігрантів, які погодяться добровільно покинути країну.

Розмір так званої стипендії збільшено до 3000 доларів. Отримати її зможуть особи, які нелегально перебувають на території США та оформили виїзд до кінця поточного року.

Програма також передбачає безкоштовний авіаквиток до країни походження.

У відомстві наголосили, що захід спрямований на зниження витрат держави. За даними DHS, середня вартість арешту, утримання під вартою і депортації однієї людини без легального статусу сягає близько 17 000 доларів.

Жорсткі сигнали та цифрові інструменти

Секретарка Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноєм заявила: "Нелегальні іноземці повинні скористатися цим подарунком і самостійно депортуватися, тому що, якщо вони цього не зроблять, ми їх знайдемо, заарештуємо, і вони ніколи не повернуться".

Для спрощення процедури в березні було запущено оновлений мобільний сервіс CBP Home, призначений для реєстрації добровільного виїзду.

Раніше застосунок під назвою CBP One використовувала попередня адміністрація для легального в'їзду мігрантів у країну.

Плани на 2026 рік

Попри критику, Білий дім продовжує курс на посилення міграційного контролю.

Із січня поточного року адміністрація депортувала близько 622 000 осіб, водночас заявленою метою залишається показник в 1 мільйон щорічно.

Влада вже готується до більш жорстких дій 2026 року, плануючи виділення додаткових коштів, наймання тисяч нових агентів, відкриття центрів утримання та залучення приватних компаній до пошуку нелегальних мігрантів.