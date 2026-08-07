Путин боится ездить в европейские регионы РФ, куда достают дроны, - СМИ
Российский диктатор Владимир Путин после возобновления визитов по регионам перестал ездить в европейскую часть РФ, куда регулярно долетают украинские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".
Куда планирует поехать Путин
По данным СМИ, на следующей неделе Путин планирует посетить Новосибирск. Это станет пятым регионом, который он посетит после продолжительной паузы. Лишь в одном случае выезд касался европейской части страны.
Официально о визите в Новосибирскую область Кремль еще не сообщал. Однако среди возможных мер называют открытие научного объекта "СКИФ", посещение кампуса местного университета и встречу с губернатором.
Маршруты диктатора и страх атак
С июня 2026 года диктатор выбирает для визитов преимущественно Сибирь и отдаленные территории, которые либо вообще не подвергаются атакам дронов, либо подвергались им крайне редко:
- 24 июля - Иркутск (посещал авиационный завод);
- 25 июля - Омск (встреча с президентом Казахстана);
- 3 августа - Красноярский край (неанонсированный визит).
Единственным исключением среди регионов в европейской части РФ стала Казань, куда Путин приезжал на заранее спланированный саммит.
Во время этой поездки в городе приняли беспрецедентные меры безопасности - стянули силовиков из других областей, запретили движение электросамокатов и глушили связь.
Исключения также остаются Москва, Санкт-Петербург и Валдай, где расположены его основные резиденции.
В эту серию поездок Путин практически не появлялся в регионах с ноября 2025 года.
По данным источников в журналистских расследованиях, диктатор начал существенно переживать за собственную безопасность после вероятной атаки беспилотников на его резиденцию на Валдае в декабре.
Планы Путина и затяжная война
Напомним, что в то же время российский диктатор продолжает готовиться к продолжительному противостоянию.
Ранее сообщалось, что Путин планирует вести войну против Украины еще как минимум три года и активного ищет средства для покрытия расходов. Для этого в России урезают расходы на социальные статьи и перенаправляют их в оборонный бюджет.
Кроме этого, в РФ ощущается острая нехватка живой силы, из-за чего власти ищут новые способы пополнения росармии.
В частности, Путин сократил список преступлений, наличие которых запрещает подписание контракта с Министерством обороны РФ. Впрочем, даже по новым нормам в ряды окупантов пока не берут педофилов, экстремистов и лиц, судимых за государственную измену.