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Власти РФ расширяют систему контроля за перемещениями россиян

05:46 16.08.2026 Вс
2 мин
Выпустили новый проект приказа о слежке за гражданами РФ
aimg Филипп Бойко
Власти РФ расширяют систему контроля за перемещениями россиян Фото: российская полиция (Getty Images)
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Российские власти планируют расширить систему сбора данных о перемещении граждан внутри страны и за границу. Новый проект приказа Минтранса РФ предусматривает передачу государству не только плановой, но и фактической информации о поездках по всем видам дальнего транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верстка.

В целом, в России с 2024 г. действует система автоматизированных централизованных баз персональных данных пассажиров и экипажей транспортных средств. Перевозчики и компании, занимающиеся бронированием билетов, уже передают в эти базы информацию о покупке билетов, возврате средств, переоформлении, посадке и высадке пассажиров, а также об отправке или отмене отправления транспорта.

Для авиационного и железнодорожного транспорта эти данные должны передаваться в течение 15 минут после появления в системах перевозчиков. Для автомобильного, морского и водного транспорта установлен срок до 30 минут.

Речь идет преимущественно о плановых сведениях по отправке транспорта и посадке пассажира.

Что изменит новый приказ

В новом проекте приказа отдельно прописана необходимость передавать не только плановые , но и фактические данные о поездках. Это касается как регулярных, так и чартерных рейсов.

Для авиаперевозок дополнительно будут передавать информацию о пересадках и параметрах багажа. Кроме того, каждой поездке на всех видах транспорта планируется присваивать уникальный код.

Какие персональные данные россиян попадают в систему

В автоматизированные базы по-прежнему будут передавать значительный объем персональной и технической информации.

В частности, речь идет о:

  • номера телефонов и адреса электронной почты;
  • логины пассажиров в их личных кабинетах;
  • IP-адреса и номера портов, из которых передавалась информация при оформлении билета;
  • данные о банковских картах и счетах, использованных для оплаты.

Таким образом, система позволит связывать информацию о конкретном человеке не только с его билетом, но и с данными, оставленными при его приобретении.

Данные могут использовать силовики

Юрист Анастасия Буракова считает, что обновленные правила могут быть использованы российскими силовиками для оперативно-розыскной деятельности и в рамках антитеррористических мер ФСБ.

В частности, по ее словам, система может использоваться для поиска конкретных людей.

Буракова отмечает, что после обновления приказа получать информацию о перемещении граждан станет проще и дешевле.

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