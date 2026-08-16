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Влада РФ розширює систему контролю за переміщеннями росіян

05:46 16.08.2026 Нд
2 хв
Випустили новий проєкт наказу про стеження за громадянами РФ
aimg Пилип Бойко
Влада РФ розширює систему контролю за переміщеннями росіян Фото: російська поліція (Getty Images)
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Російська влада планує розширити систему збору даних про переміщення громадян усередині країни та за кордон. Новий проєкт наказу Мінтрансу РФ передбачає передачу державі не лише планової, а й фактичної інформації про поїздки всіма видами далекого транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верстка.

В цілому, в Росії з 2024 року діє система автоматизованих централізованих баз персональних даних пасажирів та екіпажів транспортних засобів. Перевізники та компанії, які займаються бронюванням квитків, уже передають до цих баз інформацію про купівлю квитків, повернення коштів, переоформлення, посадку та висадку пасажирів, а також про відправлення чи скасування відправлення транспорту.

Для авіаційного та залізничного транспорту ці дані мають передаватися протягом 15 хвилин після їх появи в системах перевізників. Для автомобільного, морського та внутрішнього водного транспорту встановлено термін до 30 хвилин.

Наразі йдеться переважно про планові відомості щодо відправлення транспорту та посадки пасажира.

Що змінить новий наказ

У новому проєкті наказу окремо прописано необхідність передавати не лише планові, а й фактичні дані про поїздки. Це стосуватиметься як регулярних, так і чартерних рейсів.

Для авіаперевезень додатково передаватимуть інформацію про пересадки та параметри багажу. Крім того, кожній поїздці на всіх видах транспорту планують присвоювати унікальний код.

Які персональні дані росіян потрапляють у систему

До автоматизованих баз, як і раніше, передаватимуть значний обсяг персональної та технічної інформації.

Зокрема, йдеться про:

  • номери телефонів та адреси електронної пошти;
  • логіни пасажирів у їхніх особистих кабінетах;
  • IP-адреси та номери портів, з яких передавалася інформація під час оформлення квитка;
  • дані про банківські картки та рахунки, використані для оплати.

Таким чином, система дозволятиме пов'язувати інформацію про конкретну людину не лише з її квитком, а й із даними, залишеними під час його придбання.

Дані можуть використовувати силовики

Юристка Анастасія Буракова вважає, що оновлені правила можуть бути використані російськими силовиками для оперативно-розшукової діяльності та в рамках антитерористичних заходів ФСБ.

Зокрема, за її словами, система може використовуватися для пошуку конкретних людей.

Буракова зазначає, що після оновлення наказу отримувати інформацію про переміщення громадян стане простіше та дешевше.

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