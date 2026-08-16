Очереди и терпение как идентичность, - The Atlantic о невозможности бунта в РФ

Постоянные атаки ВСУ на НПЗ, порты или склады действительно полезны для обороны Украины, оставляя врага без бензина или "серых" товаров для военных. Однако социум это волну только в пределах кухонь: потому что боятся и потому, что так привыкли со времен СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пространный аналитический материал The Atlantic .

Сегодня в некоторых районах России водителям приходится ждать бензина до 69 часов, а длина очередей возле АЗС достигает нескольких километров. Казалось бы, ухудшение бытовых условий могло бы подтолкнуть общество к протестам и усилить давление на власть в преддверии парламентских выборов. Однако этого не происходит.

Россияне привыкли к дефициту

Одно из объяснений автор материала видит в опыте советского прошлого. Дефицит и очереди были привычной частью жизни в СССР, а ожидания в очередях настолько распространились, что советские исследователи даже рассматривали его как элемент общественной и культурной идентичности.

По данным, приведенным в материале, даже издавались книги с такими названиями разделов, как "Очередь как форма советской жизни ". Газета "Социалистическая индустрия" подсчитала, что советские граждане тратили 30 миллиардов рабочих часов в год, ожидая в очереди за товарами первой потребности.

К бытовым неудобствам люди привыкали, воспринимая их как норму: "Все так живут". В то же время власти демонстрировали, что готовы жестко подавлять организованное сопротивление.

Показательным примером стала Новочеркасская трагедия 1962 года. После протестов из-за сокращения зарплат и повышения цен советские власти направили против демонстрантов военных. Во время разгона погибли около двух десятков человек.

Страх перед властью сильнее недовольства

Сегодня, как отмечается в материале, страх перед государством остается одним из ключевых сдерживающих россиян факторов от уличных протестов.

Автор рассказывает о разговоре с бывшей соседкой из Санкт-Петербурга, которую называет Светланой. Женщина работает учительницей искусств и является активисткой. На вопрос об уличных протестах она ответила, что ситуация в России опасна даже по сравнению с советскими временами.

По ее словам, люди могут сообщать силовикам о соседях даже из-за прослушивания антивоенной музыки. Она также рассказала о знакомой, которая провела два года в тюрьме после того, как оставила стихотворение и цветы у памятника украинскому поэту.

Поэтому во многих семьях критика власти, по словам Светланы, не выходит за пределы кухни.

После начала полномасштабной войны протесты в России были значительно заметнее. По данным OVD-Info, в 2022 году полиция задержала около 19 тысяч антивоенных активистов. Впоследствии уличные протесты практически исчезли.

Оппозиция в РФ полностью зачищена

Еще одним показательным примером стало решение Верховного суда РФ по партии "Яблоко". Это, по материалу, единственная антивоенная политическая сила, не допущенная к парламентским выборам.

Ультраправые политики обвинили партию в иностранном финансировании, нарушении законодательства об авторском праве и пропаганде "экстремизма". Верховный суд встал на их сторону и исключил "Яблоко" из избирательного бюллетеня.

На протест у здания суда вышли всего несколько сотен человек.

Оппозиция у РФ только системная: ручные КПРФ и другие партии критикуют чиновников, но не Путина и не сильно.

"Мы же люди. Мы адаптируемся"

В итоге даже ухудшение условий жизни не обязательно превращается в России в политический протест. Журналистка Ирина Бороган, исследовавшая российских диссидентов, объясняет это не только страхом, но и особенной способностью общества приспосабливаться к трудностям.

По ее словам, вместо усталости от войны россияне могут воспринимать ухудшение ситуации как повод объединиться и "затянуть пояса".

Эта установка хорошо иллюстрирует ответ мужчины среднего возраста из Крыма, которого спросили о дефиците горючего. На вопрос он пожал плечами: "Мы же люди. Мы адаптируемся".