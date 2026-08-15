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В ISW объяснили, почему Кремль отказывается от переговоров с Украиной

10:16 15.08.2026 Сб
2 мин
Кремль усилил провоенную риторику перед выборами в Госдуму
aimg Татьяна Степанова
В ISW объяснили, почему Кремль отказывается от переговоров с Украиной Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российские власти накануне выборов в Госдуму продолжают заявлять о нежелании участвовать в каких-либо конструктивных мирных переговорах, не предусматривающих выполнения требований по полной капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Вчера, 14 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не готова согласиться на прекращение огня, которое зафиксирует нынешнюю линию фронта.

По его словам, Россия будет продолжать войну против Украины, пока не сможет достичь "долгосрочного, надежного и устойчивого" урегулирования на собственных условиях.

12 августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев утверждал, что РФ приостановит или завершит войну против Украины "исключительно на собственных условиях", косвенно указав на максималистские военные цели России, заключающиеся в полной капитуляции Украины.

По мнению аналитиков, Кремль удваивает ставки на категорический отказ от идеи переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии состоявшихся 18-20 сентября выборов в Госдуму.

В ISW отметили, что систематический отказ Кремля от всех украинских предложений по прекращению огня и мира свидетельствует о том, что Россия до сих пор не готова завершить войну в Украине на любых условиях, не предусматривающих выполнение ее максималистских требований.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал свою преданность мирным переговорам и готовность пойти на существенные компромиссы для прекращения войны, несмотря на попытки России ошибочно представить Украину как непримиримую сторону в мирных усилиях.

Россия также отклонила предложения Турции и Украины по введению моратория на нанесение ударов по морским целям в Черном море, что еще раз подчеркивает тот факт, что Москва систематически отвергает даже самые ограниченные дипломатические предложения со стороны Украины и третьих стран.

Россия отказывается от переговоров

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует "замораживать" боевые действия по всей линии фронта и соглашаться на перемирие с Украиной.

Он также пригрозил, что Россия усилит методы разрушения всего, что подпитывает военную машину Украины со стороны ее союзников.

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