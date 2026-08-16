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Главный госбанк Кремля спрогнозировал проигрыш РФ в "войне на истощение"

00:22 16.08.2026 Вс
3 мин
Что повлияет на проигрыш России в затяжной войне?
aimg Филипп Бойко
Главный госбанк Кремля спрогнозировал проигрыш РФ в "войне на истощение" Фото: россияне в магазине (Getty Images)
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В государственном ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) заявили, что Россия не сможет выиграть экономическое противостояние с Западом, пока Украину поддерживают западные страны. По его словам, российская экономика сталкивается с ростом затрат, падением инвестиций и технологическим отставанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Главный экономист банка экономист Андрей Клепач во время сессии Никитского клуба сказал, что санкции и западная блокада увеличивают расходы российской экономики, а украинские удары по портам, инфраструктуре, химическим предприятиям и нефтезаводам наносят РФ все больший ущерб.

"Мы проигрываем экономическую конкуренцию"

Клепач заявил, что Россия проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию не только США и Китаю, а в некоторых аспектах даже Украине.

Он признал, что украинская экономика испытала значительные разрушения и переживает демографические проблемы. В то же время, по его словам, несмотря на это, украинская экономика продолжает функционировать благодаря значительной финансовой помощи.

"Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США, мы в чем-то ее проигрываем Украине", - заявил Клепач.

Он также подчеркнул, что надежды на крах украинской экономики не оправдались.

"Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают расходы", - сказал экономист.

Российская экономика перешла к падению

Клепач отметил, что после экономического подъема, наблюдавшегося в России в 2023-2024 годах, в 2026 году экономика страны перешла к падению.

По его словам, резко сократились инвестиции , а гражданские отрасли промышленности оказались в рецессии. В их числе он назвал авиапромышленность, производство строительных материалов, легкую и пищевую промышленность.

Дополнительным фактором, по словам Клепача, стала жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Экономист считает, что регулятор ответственен по меньшей мере за половину экономического спада.

Прогноз социального кризиса в РФ

По мнению экономиста, совокупность этих проблем в конечном счете приведет Россию к "социальному кризису". Он предположил, что это может произойти в момент, когда такого развития событий никто не будет особенно ожидать.

Клепач сравнил возможное развитие событий с революционными событиями 1917 года, отметив, что Февральская революция также стала неожиданностью для многих.

В то же время, он не прогнозирует экономического краха России. По его словам, страна сможет избежать полного экономического коллапса, но ее отставание от других государств продолжит расти.

"Экономически мы не рухнем, но и наше отставание будет нарастать со всеми вытекающими последствиями", - подытожил Клепач.

Контекст прогноза

Из-за постоянных украинских ударов в тыл в РФ значительно ухудшилась экономическая ситуация в энергетической и финансовых отраслях.

Крупнейшие госбанки России - "Сбер" и "ВТБ" - фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.

Отметим, из-за дефицита горючего, вызванного серией украинских ударов по российским НПЗ, страна-агрессор начала импортировать бензин из Индии.

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